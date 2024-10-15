Трамп предложил использовать армию США в день выборов

Национальная гвардия или армия способны справиться с беспорядками, которые могут начаться в день выборов, заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
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