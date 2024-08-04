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Николас Мадуро пообещал нефтегазовым компаниям США полный БРИКС в Венесуэле, если Вашингтон не прекратит баловаться с альтернативным «президентом»

Николас Мадуро пообещал нефтегазовым компаниям США полный БРИКС в Венесуэле, если Вашингтон не прекратит баловаться с альтернативным «президентом»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал БРИКС «гигантским рынком для национальных производителей». Подчеркнув важность для Венесуэлы развития экспортной модели экономики, глава государства допустил передачу странам БРИКС прав на разработку месторождений нефти и газа.

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