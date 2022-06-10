Мировое обозрение

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США обеспокоены смертным приговором для иностранных наемников

США обеспокоены смертным приговором для иностранных наемников

Они просят Россию уважать права военнопленных По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон серьезно обеспокоен решением Верховного суда ДНР о приговоре к смертной казни трех иностранных наемников, воевавших против России и ЛДНР.

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