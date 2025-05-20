Мирошник: ключевой итог разговора Путина и Трампа — углубление диалога

Ключевой итог состоявшегося накануне телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа — углубление диалога между двумя геополитическими игроками.
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