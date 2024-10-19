РБК: художники попросили Третьяковку не закрывать отдел новейших течений

Государственная Третьяковская галерея планирует ликвидировать отдел новейших течений. Об этом сообщили российские художники, искусствоведы, коллекционеры и сотрудники музеев в открытом письме, о котором РБК рассказал историк искусства Андрей Ерофеев.
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