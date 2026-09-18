Поэт Борис Бартфельд: «Гофман больше русский, чем немецкий!»

В год 250-летия Гофмана Калининград вновь доказал: классик, родившийся в Кёнигсберге, давно стал «более русским, чем немецким».
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