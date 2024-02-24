ВМС Британии сообщили о новом нападении на судно у побережья Йемена

У побережья Йемена произошло новое нападение на судно. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).
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