Google выпускает Wear OS 6 с обновленным дизайном Material 3 Expressive

Сегодня на Google I/O 2025 компания Google анонсировала новые функции для Wear OS 6, придав операционной системе новый дизайн с помощью Material 3 Expressive, языка дизайна, который компания представила ранее в этом месяце.
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