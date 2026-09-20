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Царьград

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Эксперты рассказали, как правильно сочетать обои и натяжные потолки

Эксперты рассказали, как правильно сочетать обои и натяжные потолки

При ремонте квартиры важно правильно определить очередность отделочных работ. В статье рассказывается о преимуществах каждого подхода к установке обоев и натяжного потолка, а также даются советы по подготовке стен и защите отделки.

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