Глава киевского режима Владимир Зеленский не является подходящей кандидатурой на роль подписанта в случае заключения меморандума об урегулировании украинского конфликта, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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