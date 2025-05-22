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Аргументы и Факты

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Мирошник: Зеленский не годится на роль подписанта меморандума по Украине

Мирошник: Зеленский не годится на роль подписанта меморандума по Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский не является подходящей кандидатурой на роль подписанта в случае заключения меморандума об урегулировании украинского конфликта, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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Eduard
Погоняло&quot;Просроченый&quot;!
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