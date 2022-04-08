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Число обанкротившихся россиян превысило полмиллиона

Число обанкротившихся россиян превысило полмиллиона

В первом квартале 2022 года суды признали банкротами 54190 граждан России. Это на 33,6% превышает показатель аналогичного периода 2021 года, свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

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