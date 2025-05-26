Врачи напомнили, как загорать без вреда для здоровья

Уже завтра в Свердловской области станет по-летнему жарко. Именно в первые теплые дни люди часто забывают, что воздействие солнечных лучей может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, вплоть до рака кожи.
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