В Хабаровске госслужащего наказали за ледяные скульптуры

ЮВ

Юрий Во

Удивительно! Когда чиновник ворует миллионами, его так долго не замечают, что тот успевает уволиться до начала служебной проверки. А вот если он решит "подкалымить" на десяток-другой тысяч рублей - сразу начинают "копать" под него. Вроде бы все по Закону - раз должен получить разрешение на доп. заработок - надо получить. Но как тогда о тех чиновниках, кто без разрешения "зарабатывает" миллионы ?