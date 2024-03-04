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В Хабаровске госслужащего наказали за ледяные скульптуры

В Хабаровске госслужащего наказали за ледяные скульптуры

В Хабаровском крае наказали государственного служащего после проверки, проведенной Комитетом по информационной политике и массовым коммуникациям региона по поручению прокуратуры.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Удивительно! Когда чиновник ворует миллионами, его так долго не замечают, что тот успевает уволиться до начала служебной проверки. А вот если он решит &quot;подкалымить&quot; на десяток-другой тысяч рублей - сразу начинают &quot;копать&quot; под него. Вроде бы все по Закону - раз должен получить разрешение на доп. заработок - надо получить. Но как тогда о тех чиновниках, кто без разрешения &quot;зарабатывает&quot; миллионы ?
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