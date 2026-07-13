Триумф «Седой ночи» и фильм про Рапунцель: что обсуждали 13 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений. «Седая ночь» стала самой популярной песней у россиян Хит Юрия Шатунова «Седая ночь» возглавил рейтинг самых прослушиваемых треков российской эстрады за апрель-июнь 2026 года.