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КИНОИскусство

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Триумф «Седой ночи» и фильм про Рапунцель: что обсуждали 13 июля

Триумф «Седой ночи» и фильм про Рапунцель: что обсуждали 13 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений. «Седая ночь» стала самой популярной песней у россиян Хит Юрия Шатунова «Седая ночь» возглавил рейтинг самых прослушиваемых треков российской эстрады за апрель-июнь 2026 года.

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