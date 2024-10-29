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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид получил травму в 1-й смене матча с «Коламбусом». Он вернется в Эдмонтон, где пройдет обследование

Капитан «Эдмонтона» сыграл только 37 секунд в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (1:6).

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