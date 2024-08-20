Эдгар Бронфман предложил $4,3 млрд за контроль над Paramount Global

Бизнесмен и медиаменеджер Эдгар Бронфман официально подал заявку на сумму 4,3 миллиарда долларов, чтобы получить контроль над Paramount Global и аннулировать существующее предложение от Skydance Media, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
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