Певица Клава Кока не оценила отдых в Дубае и Турции. Поп-исполнительница высказалась в Instagram. Клава Кока сообщила подписчикам, что улетает в отпуск и предложила угадать страны, которые она планирует посетить.
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