Илона Маска возмутили жестокие методы мобилизации на Украине

Спутники у него уже летали до войны на Украине. И он, как раз за ЗАВЕРШЕНИЕ ВОЙНЫ, путём переговоров. Только не надо мне "гадости" писать, я с ним переписываюсь давно.

лина каюмова

Ну а как они хотели?Это война.Почему одни должны погибать а другие отдыхать,как и у нас впрочем:одни в отпуска на острава едут,а другие в это время в грязных окопах, под снарядами а не под пальмами.