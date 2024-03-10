Американский бизнесмен Илон Маск, комментируя в воскресенье, 10 марта, публикацию предпринимателя Дэвида Сакса в соцсети, выразил возмущение в связи с жестокими методами мобилизации на Украине.
Илона Маска возмутили жестокие методы мобилизации на Украине
Комментарии
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Liudmila Kosteley
Спутники у него уже летали до войны на Украине. И он, как раз за ЗАВЕРШЕНИЕ ВОЙНЫ, путём переговоров. Только не надо мне "гадости" писать, я с ним переписываюсь давно.
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17 час.
Nikolay Zakharov
Действительно странный,как проказник не знающий последствий.
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12 час.
лина каюмова
Ну а как они хотели?Это война.Почему одни должны погибать а другие отдыхать,как и у нас впрочем:одни в отпуска на острава едут,а другие в это время в грязных окопах, под снарядами а не под пальмами.
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8 час.
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