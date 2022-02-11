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Аттракцион невиданной щедрости Макрона для Зеленского

Аттракцион невиданной щедрости Макрона для Зеленского

Особая прелесть ситуации еще и в том, что Украине явно подсовывают локомотивы, от которых ранее отказалась Аргентина по причине излишней дороговизны Во время брифинга по итогам недавних переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоявшихся в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский заявил о выделении Францией Украине финансовой помощи в немалом размере: "Мы очень ценим такой шаг солидарности <…> со стороны Франции — выделение 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине.

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