Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ниже на карте, Баб-эль- Мандебский пролив, через который день и ночь идут корабли, перевозящие грузы из Европы в Восточную и Южную Азию, а заодно и в Австралию.
Хуситы и иранцы перекрывают Баб-эль-Мандебский пролив.Флот США растерянно чешет затылки и смотрит, как буксируют их суда. Россия поддержала
Комментарии
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Николай Титов
Прелюбопытнейшая тенденция современности. Авианосцы, Эсминцы и прочее тяжелое вооружение, типа Американских танков и БТР-ов - перестаёт быть грозной силой, они беспомощны перед стаями маленьких, дешевых, но смертельно опасных, беспилотников. Да еще набирающий силу ИИ. Любопытно было бы взглянуть на то к чему это все приведет лет через 50. И не так уж это и много, жители 2073-го года уже вовсю аукают в роддомах.
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2 час.
Ирина Черных
Под словом деньги вы имеете в виду резаную бумагу под названием "доллар"?
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1 час.
Дмитрий Gold
Всё как обычно, грядёт передел влияния, когда-то славилась римская империя, а сейчас сапог-сапогом, ничего не вечно в этом мире, может украина выбрала не тот путь, времена англосаксов проходят🤔
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13 мин.
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