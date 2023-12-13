Хуситы и иранцы перекрывают Баб-эль-Мандебский пролив.Флот США растерянно чешет затылки и смотрит, как буксируют их суда. Россия поддержала

Николай Титов

Прелюбопытнейшая тенденция современности. Авианосцы, Эсминцы и прочее тяжелое вооружение, типа Американских танков и БТР-ов - перестаёт быть грозной силой, они беспомощны перед стаями маленьких, дешевых, но смертельно опасных, беспилотников. Да еще набирающий силу ИИ. Любопытно было бы взглянуть на то к чему это все приведет лет через 50. И не так уж это и много, жители 2073-го года уже вовсю аукают в роддомах.