Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Хуситы и иранцы перекрывают Баб-эль-Мандебский пролив.Флот США растерянно чешет затылки и смотрит, как буксируют их суда. Россия поддержала

Хуситы и иранцы перекрывают Баб-эль-Мандебский пролив.Флот США растерянно чешет затылки и смотрит, как буксируют их суда. Россия поддержала

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ниже на карте, Баб-эль- Мандебский пролив, через который день и ночь идут корабли, перевозящие грузы из Европы в Восточную и Южную Азию, а заодно и в Австралию.

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Комментарии
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Николай Титов
Прелюбопытнейшая тенденция современности.  Авианосцы, Эсминцы и прочее тяжелое вооружение, типа  Американских танков и БТР-ов - перестаёт быть грозной силой,  они беспомощны перед стаями маленьких,  дешевых, но смертельно опасных,  беспилотников.   Да еще набирающий силу ИИ.  Любопытно было бы взглянуть на то к чему это все приведет лет через 50.  И не так уж это и много,  жители  2073-го года уже вовсю аукают в роддомах.
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2 час.
Ирина Черных
Под словом деньги вы имеете в виду резаную бумагу под названием &quot;доллар&quot;?
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1 час.
Дмитрий Gold
Всё как обычно, грядёт передел влияния, когда-то славилась римская империя, а сейчас сапог-сапогом, ничего не вечно в этом мире, может украина выбрала не тот путь, времена англосаксов проходят🤔
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13 мин.

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