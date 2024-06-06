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Мои дорогие русские и россияне…

Мои дорогие русские и россияне…

Именно РУССКИЕ россияне, к вам обращаюсь. Ведь наличие паспорта РФ не делает тебя русским по духу человеком.

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Комментарии
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Sergiy Che
Мигрантов с Украины в РФ ща пожалуй больше всех (просто Ани их вряд ли на улице отличат на вид)), а самое большое число беспредельщиков это граждане РФ с Кавказа...
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12 час.
Сергей Шершнев
Так я не понял кто русский то? Автор так и не ответил. Это тот  кто терпит над собой всё, а потом терпение кончается и мало не покажется? Вот весь вывод из текста? А если терпеть не будет и сразу в рыло- это уже кто?
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6 час.
ВН
Валерий Николаевич
Интересно изложено...
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1 час.

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