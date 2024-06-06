Мои дорогие русские и россияне…

Мигрантов с Украины в РФ ща пожалуй больше всех (просто Ани их вряд ли на улице отличат на вид)), а самое большое число беспредельщиков это граждане РФ с Кавказа...

Сергей Шершнев

Так я не понял кто русский то? Автор так и не ответил. Это тот кто терпит над собой всё, а потом терпение кончается и мало не покажется? Вот весь вывод из текста? А если терпеть не будет и сразу в рыло- это уже кто?