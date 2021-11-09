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Тайвань увеличил экспорт в КНР на 14,3%

Тайвань увеличил экспорт в КНР на 14,3%

Экспорт Тайваня в материковый Китай и Гонконг вырос до $16,22 млрд в октябре, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным, опубликованным финансовыми властями острова, передает 8 ноября агентство Синьхуа.

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