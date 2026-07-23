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Поцелуй, объятия и семейные выходы: что изменилось в жизни Кейт и Уильяма

Поцелуй, объятия и семейные выходы: что изменилось в жизни Кейт и Уильяма

Поцелуй Кейт Миддлтон с принцем Уильямом во время церемонии награждения на благотворительном турнире по поло в Виндзоре стал одним из самых обсуждаемых эпизодов лета 2026 года.

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