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Царьград

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СК возбудил дело по факту обстрела автобусов в Екатеринбурге

СК возбудил дело по факту обстрела автобусов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошло обстрел автобусов с пассажирами, предположительно из пневматического оружия, в результате чего пострадал мужчина.

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