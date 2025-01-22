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Политика как она есть

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Рогов: Киев начал массовые репрессии в отношении командиров ВСУ

Рогов: Киев начал массовые репрессии в отношении командиров ВСУ

Украинские власти начали массовые репрессии в отношении высокопоставленных армейских командиров. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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