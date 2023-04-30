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Захарова заявила: Россия ответит жестко на захват школы при российском посольстве в Польше

Захарова заявила: Россия ответит жестко на захват школы при российском посольстве в Польше

В ответ на захват школы при российском посольстве в Польше, Россия даст очень жёсткий ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

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