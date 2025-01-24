Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Vladimir Vlasov
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Бойцы «Севера» оборудовали фронтовой «паркинг» и мастерскую под землей

Бойцы «Севера» оборудовали фронтовой «паркинг» и мастерскую под землей

Перевалочный лагерь бойцов группировки войск «Север» на Харьковском направлении продуман до мелочей. Под землей оборудован целый фронтовой паркинг - стоянка «железной кавалерии» и одновременно мастерская по ремонту техники.

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