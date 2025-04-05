Не спит спокойно: похоронивший отца Киркоров пошел против закона

Для исполнителя минувший год оказался весьма успешным, несмотря на потери. Филипп Киркоров. соцсетиНесмотря на отмены и прочие проблемы, появившиеся у Филиппа Киркорова после участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой, минувший год оказался для него вполне финансово успешным.
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