Не спит спокойно: похоронивший отца Киркоров пошел против закона

Для исполнителя минувший год оказался весьма успешным, несмотря на потери. Филипп Киркоров. соцсетиНесмотря на отмены и прочие проблемы, появившиеся у Филиппа Киркорова после участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой, минувший год оказался для него вполне финансово успешным.