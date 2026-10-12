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Трамп задумался убрать из Киева нелегитимного президента

Трамп задумался убрать из Киева нелегитимного президента

«Я думаю, что Украине пора выбрать нового президента. Я предлагаю, чтобы Украина получила нового лидера, который сможет заключить соглашение.

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