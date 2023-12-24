Самый прибыльный ужастик в истории кино оживёт на подмостках лондонского Вест-Энда. По словам Empire, псевдодокументальный фильм ужасов «Паранормальное явление» адаптируют для театральной сцены вслед за сериалом «Очень странные дела».
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