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Более 30 самолетов, направлявшихся в Москву, перенаправлены в другие города

Более 30 самолетов, направлявшихся в Москву, перенаправлены в другие города

Из-за действующих в московских аэропортах ограничений по безопасности более 30 самолетов, летевших в Москву, перенаправили в другие города.

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