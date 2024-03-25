Урок "Крокуса" изучат в каждой школе России

Урок "Крокус сити Холла" изучат в каждой школе. Ученикам средних и старших классов покажут обращение президента России Владимира Путина, которое было сделано вскоре после нападения на концертный зал в Красногорске.
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