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Урок "Крокуса" изучат в каждой школе России

Урок "Крокуса" изучат в каждой школе России

Урок "Крокус сити Холла" изучат в каждой школе. Ученикам средних и старших классов покажут обращение президента России Владимира Путина, которое было сделано вскоре после нападения на концертный зал в Красногорске.

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