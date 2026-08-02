Пытали дочь на глазах у связанных родителей: раскрыты новые преступления убийц брата и сестры из Тюмени

Расследование убийства россиян Дианы и Романа Назимовых в Таиланде привело к шокирующему открытию. В ходе следственных действий неподалеку от места, где были найдены тела брата и сестры, правоохранители обнаружили еще одно захоронение.
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