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FiNE NEWS

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Пытали дочь на глазах у связанных родителей: раскрыты новые преступления убийц брата и сестры из Тюмени

Расследование убийства россиян Дианы и Романа Назимовых в Таиланде привело к шокирующему открытию. В ходе следственных действий неподалеку от места, где были найдены тела брата и сестры, правоохранители обнаружили еще одно захоронение.

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