В Ачинске возбудили дело после драки четырех школьниц

Пресс-служба главка Следственного Комитета по Красноярскому краю поделилась информацией о возбуждении уголовного дела после конфликта с участием четырех учениц школы в Ачинске, в результате которого одна девушка была госпитализирована.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии