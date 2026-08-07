Великобритания открыла фонд на 34 млн долларов для критических минералов Великобритания объявила о создании Critical Minerals Prospecting Fund с финансированием £34 миллиона — инициативы по ускорению геологоразведки стратегических металлов на территории страны и в Содружестве наций.
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