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Великобритания открыла фонд на 34 млн долларов для критических минералов

Великобритания открыла фонд на 34 млн долларов для критических минералов

Великобритания открыла фонд на 34 млн долларов для критических минералов Великобритания объявила о создании Critical Minerals Prospecting Fund с финансированием £34 миллиона — инициативы по ускорению геологоразведки стратегических металлов на территории страны и в Содружестве наций.

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