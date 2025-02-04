Сталин создаёт основы нового справедливого мира

Юрий Ильинов

Подготовка к полету: «Союз-2.1а» и миссия «Союз МС-27» На космодроме Байконур кипит работа – специалисты государственной корпорации «Роскосмос» активно готовят к запуску ракету-носитель «Союз-2.1а», которая в апреле 2025 года доставит на Международную космическую станцию (МКС) пилотируемый корабль «Союз МС-27». Этот запуск станет важным событием в истории российской пилотируемой космонавтики. Сборка ракеты: шаги к запуску Сборка «пакета» ракеты уже завершена в монтажно-испытательном корпусе 31-й площадки космодрома. К центральному блоку второй ступени успешно пристыкованы четыре боковых блока первой ступени. Это один из ключевых этапов, который обеспечивает надежность и эффективность ракеты в предстоящем полете. Подготовка идет в строгом соответствии с графиком, несмотря на возможные коррективы в расписании. Экипаж на борту «Союз МС-27» Пуск ракеты запланирован на апрель 2025 года, и на борту «Союз МС-27» будут находиться космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Миссия связана длительной экспедицией, поэтому крайне важно обеспечить исправную работу всех систем не только для успешного пуска, но и для безопасности экипажа во время полета. Корректировка графика Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что в связи с изменением даты запуска нового корабля, текущий экипаж МКС, который состоит из российских космонавтов Алексея Овчинина и Ивана Вагнера, а также американского астронавта Дональда Петтита, продлит свое пребывание на орбите. Первоначальная дата возврата – 1 апреля – будет смещена, чтобы обеспечить плавную смену экипажей. Ракеты «Союз»: история и современность Ракета «Союз-2.1а» разработана Ракетно-космическим центром «Прогресс», который находится в Самаре. Она является частью знаменитого семейства «Союз», который был создан на основе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Ракета продолжает использоваться для вывода различных спутников и космических кораблей на орбиту и в настоящее время, что подчеркивает ее универсальность и надежность. Долгосрочные перспективы космических полетов В декабре «Роскосмос» объявил о решении увеличить длительность миссий космических кораблей «Союз» на МКС с шести до 7–9 месяцев. Это позволит экономить по одному кораблю каждые два года и оптимизировать расходы на космические программы. Важно отметить, что предстоящий запуск «Союз МС-27» станет частью этого нового подхода к управлению длительностью миссий. Сейчас Международная космическая станция постепенно приближается к своему завершению работы. По плану, МКС будет затоплена в 2030 году, а «Роскосмос» и NASA договорились о сроках завершения работы на станции: Россия покинет ее в 2028 году. Это формирует для нашей страны не только новые вызовы, но и возможности для дальнейшего освоения космоса и развития новой инфраструктуры. В завершение стоит отметить, что подготовка к запуску «Союз МС-27» наглядно демонстрирует, что отечественная космонавтика продолжает развиваться и адаптироваться к новым условиям. Инновационные подходы и долгосрочные планы работы на орбите открывают новые горизонты для российской науки, и все это происходит прямо перед нашим взором на космодроме Байконур.