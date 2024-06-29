Кушанашвили после операции: «Я проживаю самый уникальный опыт постижения человеком своей сути»

Журналист отметил, что очень устает, но в то же время гордится собой.фото: mosgorzdrav.ru--> Журналист, музыкальный критик Отар Кушанашвили после операции сообщил друзьям, что стал переосмысливать свою жизнь после реанимации и проведенных операций.
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