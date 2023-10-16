Армия Израиля заявила о применении самого точного оружия при обстрелах Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), обстреливая сектор Газа, придерживается норм международного права. Военные также применяют самое легкое и высокоточное оружие для этого, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус.
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