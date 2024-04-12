Совещание по вопросам организации патрулирования пляжей и мест массового отдыха у водоемов прошло в Бобруйском горисполкоме 1...

Совещание по вопросам организации патрулирования пляжей и мест массового отдыха у водоемов прошло в Бобруйском горисполкоме 10 апреляПредставители УВД, МЧС, ОСВОД и других заинтересованных служб во главе с заместителем председателя горисполкома Викторией Омелюсик обсудили вопросы безопасности в период купального сезона, разработки графиков совместн .