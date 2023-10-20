Госуслуги открывают запись на прием к нотариусам

Государственные сервисы для того и создаются, чтобы сделать сложные вещи проще. На Госуслугах сейчас запущена новая возможность, которая может серьезно помочь в решении назревших вопросов и сэкономить драгоценное время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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