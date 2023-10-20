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Нескучные технологии

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Госуслуги открывают запись на прием к нотариусам

Госуслуги открывают запись на прием к нотариусам

Государственные сервисы для того и создаются, чтобы сделать сложные вещи проще. На Госуслугах сейчас запущена новая возможность, которая может серьезно помочь в решении назревших вопросов и сэкономить драгоценное время.

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