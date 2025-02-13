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Журнал «Профиль»

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На Украине сообщили о возможном аресте Петра Порошенко

На Украине сообщили о возможном аресте Петра Порошенко

Сотрудники правоохранительных органов Украины ведут дежурство у дома бывшего президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

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