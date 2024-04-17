Экипажи ТОС-А1 «Солнцепек» уничтожили опорпункты и укрытия подразделений ВСУ

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Южной группировки уничтожили взводные опорные пункты и укрытия подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.
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