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Mysl Polska: финансовая олигархия США намеренно тянет кризис на Украине

Mysl Polska: финансовая олигархия США намеренно тянет кризис на Украине

Американская финансовая олигархия пытается сохранить доступ к государственному бюджету США. Таким образом она заинтересована в затягивании конфликта на Украине, заявил обозреватель польского журнала Mysl Polska Эдвард Карольчук.

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