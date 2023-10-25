Mysl Polska: финансовая олигархия США намеренно тянет кризис на Украине

Американская финансовая олигархия пытается сохранить доступ к государственному бюджету США. Таким образом она заинтересована в затягивании конфликта на Украине, заявил обозреватель польского журнала Mysl Polska Эдвард Карольчук.
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