В Челябинске мужчина отдал мошенникам 13 миллионов рублей

Челябинец поверил аферистам и потерял миллионы рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону. Как рассказал сам 50-летний мужчина, в мессенджере ему написал "бывший коллега" и рассказал, что кто-то взломал базу данных компании, в которой работал пострадавший.
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