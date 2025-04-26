В Челябинске мужчина отдал мошенникам 13 миллионов рублей

Челябинец поверил аферистам и потерял миллионы рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону. Как рассказал сам 50-летний мужчина, в мессенджере ему написал "бывший коллега" и рассказал, что кто-то взломал базу данных компании, в которой работал пострадавший.