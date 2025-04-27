Воздушная тревога охватила пять областей Украины: безопасность под угрозой

В нескольких областях Украины, включая Днепропетровскую и Полтавскую, объявлена воздушная тревога. Оповещения сработали также в Сумской и Харьковской областях, согласно официальным данным системы предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях.
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