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Петербургский дневник

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Делегация из Петербурга посетила промышленные предприятия Белоруссии

Делегация из Петербурга посетила промышленные предприятия Белоруссии

В Министерстве промышленности республики состоялась рабочая встреча по вопросам петербургско-белорусского сотрудничества Глава петербургской делегации вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин отметил, что президентами России и Белоруссии поставлена задача по развитию всеобъемлющего межрегионального партнерства.

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