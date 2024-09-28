Делегация из Петербурга посетила промышленные предприятия Белоруссии

В Министерстве промышленности республики состоялась рабочая встреча по вопросам петербургско-белорусского сотрудничества Глава петербургской делегации вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин отметил, что президентами России и Белоруссии поставлена задача по развитию всеобъемлющего межрегионального партнерства.
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