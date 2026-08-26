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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Доброхвалов о невыдаче аккредитации Шевченко: «Мы предупреждали, что до этого может дойти. Есть набор публикаций Алексея, которые нарушили правила»

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов прокомментировал невыдачу сезонной аккредитации журналисту «Спорт-Экспресса» Алексею Шевченко .

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