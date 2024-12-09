Новый состав конгресса должен расследовать преступления Байденов — AT

Расследование в отношении возможных уголовных правонарушений действующего главы государства Джо Байдена и его сына Хантера Байдена должны начать при избранном президенте США Дональде Трампе конгресс и новый состав минюста, 8 декабря пишет американское издание The American Thinker.
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