РИА Новости: каждый тысячный россиянин имеет ген "вампиризма"

Среди граждан России живут люди, страдающие от порфирии — нарушения пигментного обмена, которое в народе называют "вампиризмом", поскольку носители этого генетического заболевания часто не переносят солнечных лучей.
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