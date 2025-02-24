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Культуромания

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Юра Борисов остался без премии Гильдии киноактеров США

Юра Борисов остался без премии Гильдии киноактеров США

Российский актер Юра Борисов вновь не смог обойти Кирана Калкина в борьбе за престижную кинопремию. Он был номинирован на награду Гильдии киноактеров США, однако премия в категории «Лучшая мужская роль второго плана» досталась Калкину.

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